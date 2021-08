«Ma famille est en danger et se cache en Afghanistan»

«Avec les nouvelles règles des talibans, ma sœur est prisonnière à la maison. Elle n'a plus le droit de sortir qu'avec son père ou son mari. Or, notre père est âgé et elle n'est pas mariée». Arrivé au Luxembourg après un long périple en 2015, Jawid, 28 ans, a obtenu le statut de réfugié. Fin 2019, il a ouvert un restaurant afghan à Ettelbruck. Il s'est intégré, profitant, durant ses démarches, de cours de langues et d'un apprentissage professionnel. Ces derniers jours, il a reçu beaucoup de messages de soutien de la part d'amis et de connaissances au Grand-Duché. «Beaucoup de solidarité», insiste-t-il.

«Tout le monde a peur et a été très surpris de voir la situation changer si vite là-bas. On n'a aucun moyen d'aider nos proches. Même financièrement, le pays est coupé du monde». Comme lui, Nesar Ahmad, 26 ans, scrute sans cesse les infos via Internet ou les réseaux sociaux. Originaire de Kaboul, il vit dans un camp de réfugiés au Luxembourg et a suivi des cours au Lycée classique d'Echternach et au Lycée technique du Centre.

«Je ne sais pas ce qui va nous arriver»

Depuis son arrivée en 2018, sa demande d'asile a été rejetée deux fois, en juillet 2019 et juillet 2021. «La réponse était que Kaboul était "sûre" et que je pouvais y retourner. Je ne sais pas ce qui va nous arriver. Ma famille est aussi dans une situation terrible. Mon père est professeur de sciences et opposant aux talibans. Il a été persécuté. J'ai eu la chance de m'échapper et de vivre à nouveau au Grand-Duché. Ma famille est en danger et se cache».

Selon l'Afghan-Lux Community Outreach ASBL, il y a 1 500 à 1 800 Afghans au Grand-Duché, dont 745 ont obtenu des papiers. «Les talibans commencent à aller de maison en maison pour chercher les gens qui ont travaillé avec les étrangers. Ils veulent faire croire qu'ils ont changé, mais ce n'est pas le cas», confie un autre résident d'origine afghane. «Ma famille est en danger depuis déjà des années et vit cachée en montagne», ajoute-t-il.

Hier, dans le sillage de plusieurs ONG et associations, la Commission consultative des droits de l'Homme a demandé à ce que les Afghans séjournant au Luxembourg et déboutés du droit d'asile puissent obtenir au plus vite «le statut de bénéficiaires de protection internationale».

(L'essentiel/Nicolas Martin)