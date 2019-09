«Boris Johnson n'a pas été respecté»

La prestation de Xavier Bettel, seul au pupitre, lundi , après son entretien avec Boris Johnson, n'a pas convaincu tout le monde, bien au contraire. Pour le député CSV, Claude Wiseler, le Premier ministre luxembourgeois «n'a pas respecté son homologue en lui donnant le mauvais rôle». Une manière de procéder «qui n'a servi ni le Luxembourg, ni les négociations sur le Brexit », a-t-il indiqué à L'essentiel.

S'il ne se dit «pas en désaccord sur le fond» concernant le manque de propositions concrètes de Johnson sur le Brexit, l'ancien prétendant au poste de Premier ministre n'a pas apprécié la forme. «Je comprends l'énervement de Xavier Bettel, alors que le dossier n'avance pas. Mais la presse britannique a parlé d'insultes et d'humiliation. Pour certains éditorialistes, leur Premier ministre a été attiré dans un piège au Luxembourg. N'oublions pas qu'ils resteront nos partenaires».

«Un manque de préparation»

Claude Wiseler regrette également «un certain déficit de préparation», une partie de la presse étrangère ayant évoqué «l'amateurisme luxembourgeois».

Lundi, plus de 140 journalistes du monde entier se sont accrédités pour couvrir la visite de Boris Johnson au Luxembourg. Après un déjeuner avec Jean-Claude Juncker et un entretien avec le Premier ministre Xavier Bettel, le chef de gouvernement britannique a «séché» le point-presse, probablement échaudé par les sifflets des manifestants à proximité.

Xavier Bettel s'était pour sa part montré incisif, incitant son homologue «à bien utiliser le temps qui lui reste» pour faire des propositions concrètes sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

“Don’t make it like the European Union would be the bad guy not accepting decisions that the UK proposes”



Luxembourg PM Xavier Bettel says the EU is not responsible for the #Brexit “mess we are in at the moment”https://t.co/LSV4ZpunWU pic.twitter.com/rEmq5gibiH