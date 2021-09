Romain Schneider se retirera lui aussi après 2023

Après Dan Kersch, c'est au tour d'un autre ministre socialiste, Romain Schneider, d'annoncer qu'il ne poursuivrait pas au gouvernement après 2023.

Le ministre de la Sécurité sociale, de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a confié à nos confrères de RTL: «Je ne me représenterai pas aux prochaines élections et je n'assumerai plus de fonction politique après 2023».

On ignore encore si l'ex-bourgmestre de Wiltz - dont il est natif - terminera même son mandat. Le socialiste de 59 ans est entré au gouvernement en 2009. Il est élu député dans la circonscription Nord depuis 2004.

(L'essentiel)