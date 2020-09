Un plan pour favoriser l'égalité au travail

«On peut tous faire davantage pour l'égalité et j'appelle les entreprises à prendre leur part». Taina Bofferding, ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a présenté ce mercredi les grandes lignes de la refonte du programme Actions positives. Son objectif est de «réduire les inégalités sur le lieu du travail». La ministre estime que la différence de salaire, à travail égal, reste de 5,4% au Luxembourg. «Cela se réduit d'années en années, mais il faut continuer à travailler sur ce sujet. L'égalité sert à la fois le bien-être des salariés et la performance économique», indique-t-elle.

Le dispositif qui reste sur base du volontariat a été «modernisé», afin de répondre aux aspirations des entreprises et pour s'adapter à l'air du temps, selon Taina Bofferding. Le programme, qui permet ensuite de décrocher un label, dure désormais «entre 22 et 24 mois», contre environ trois ans auparavant. Il évalue l'égalité dans le traitement (salaire, recrutement,...), la prise de décision et la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Le télétravail et le congé parental, dont l'importance va crescendo, sont désormais pris en considération.

Concrètement, les entreprises intéressées commencent par une analyse de leur situation interne, financée par le ministère à hauteur de 10 000 à 15 000 euros et menée par un organisme extérieur. L'étude est réalisée en collaboration avec la direction, la délégation et les salariés. En fonction de la situation, un plan d'action est mis en œuvre en plusieurs étapes, qui aboutit normalement à l'obtention du label.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)