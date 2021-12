Combien dépensent les communes pour les fêtes?

Rien n'est trop beau pour faire régner l'ambiance de Noël et illuminer les yeux des petits comme des grands pendant la période des fêtes. Rien n'est trop beau... mais rien n'est gratuit non plus. Comme un phare à l'échelle nationale, la Ville de Luxembourg y consacre une enveloppe de 3,2 millions d'euros pour ses 125 000 habitants et nombreux visiteurs extérieurs. Les Winterlights et leur lot d'animations, incluant le fonctionnement du marché de Noël mais aussi les coûts pour en assurer la sécurité, pèsent 1,95 million d'euros. Le budget global des illuminations à travers la capitale représente, lui, 1,25 million d'euros.

Plus au nord, Clervaux et ses 5 600 habitants. Ici, on dépense environ 63 000 euros pour habiller toutes les localités de la commune et divertir. Par exemple, dix petites maisons ont été installées dans les rues, proposant chacune un extrait du conte de fées «Cliärrwer Fair Nëss», axé sur le commerce équitable. Une animation particulièrement ouverte aux enfants qui coûte «plus ou moins 8 000 euros avec la rédaction de l'histoire, l'illustration et la mise en œuvre», explique la municipalité à L'essentiel. «Les maisonnettes, construites par le service technique communal, ont été récupérées de l’année dernière».

Le Covid accentue la note

Saeul, plus petite commune du pays, avec environ 900 habitants entre la capitale et la frontière belge, ne lésine pas non plus et consacre 20 000 euros pour éclairer ses rues pendant les fêtes. Des communes qui globalement n'ont pas l'intention de rogner sur ce budget spécifique. Au contraire même. À Clervaux cette année, le quartier de la gare est également illuminé, faisant monter le budget «éclairage» à 55 000 euros, soit 87% du total. Un équipement loué auprès d'un fournisseur local, qui en assure également l'entretien annuel selon les éléments obtenus par L'essentiel. Pour le reste, les décos de 2021 sont celles acquises sur le budget 2020. Les sapins utilisés, eux, sont «non coupés mais avec racines, dans des bacs, permettant de pousser d‘année en année».

Dans la capitale, c'est le Covid qui accentue la note en cet hiver 2021/2022. «Le budget des Winterlights a augmenté avec la mise en place de barrières, de contrôles d’accès, de mise à disposition d’agents réalisant le CovidCheck...», glissent les services en charge. Tous les ans aussi, la Ville achète de nouveaux éléments de décoration: «Un concept pluriannuel permet d’échelonner les nouvelles acquisitions qui se font principalement auprès de grands producteurs européens». Depuis onze ans, les illuminations de fin d'année sont exclusivement des LED, gage d'économie d'énergie et financière aussi.

