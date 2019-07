Il avait traduit toute la Bible en luxembourgeois

On le sait peut-être peu, mais le Luxembourg est un des rares pays à ne pas pouvoir bénéficier officiellement d'une traduction intégrale de la Bible en luxembourgeois. Reconnu en 1984 comme 3e langue administrative, aux côtés du français et de l'allemand, la langue luxembourgeois a progressivement été codifié en 1976 et enfin en 1999. La majeure partie des chrétiens du pays étant en mesure de lire la Bible en français ou en allemand, personne ne s'était attelé jusque-là à traduire ces textes considérés comme sacrés par les croyants.

Un homme né en 1942 à Longvilly, petit village belge de la commune de Bastogne situé à quelques mètres du nord du Grand-Duché, s'est lancé dans cette aventure en 2008. L'Abbé Émile Moinet, qui vient de décéder, le samedi 20 juillet 2019, nous apprend la presse belge, a consacré cinq années de sa vie à ce «travail gigantesque» détaillé sur le site Internet du diocèse de Namur. Il maîtrisait parfaitement le luxembourgeois grâce aux leçons de son grand-père. En mars 2012, ce même article soulignait encore que «le résultat attendait un éditeur...»

Travail salué par Monseigneur Hollerich

Selon l'Abbé Moinet, de tous les livres de la Bible, les quatre évangiles seraient les plus faciles à traduire en luxembourgeois. Les Actes des Apôtres et les Psaumes ne seraient pas trop compliqués, alors que le niveau de difficulté augmenterait avec le livre des Nombres, et le Deutéronome. Celui qui est décédé à l'âge de 77 ans et dont les funérailles auront lieu à Bastogne ce mercredi 24 juillet, reconnaissait en 2012 avoir utilisé une machine à écrire pour dactylographier «des centaines de feuilles qu'il conservait dans un classeur» en espérant, peut-être un jour voir une équipe grand-ducale s'intéresser à son travail.

De source sûre, cinq ans après ce dernier article, nous pouvons vous indiquer que Monseigneur Jean-Claude Hollerich s'est rendu personnellement chez l'Abbé Moinet pour le remercier de son travail. L'archevêque de Luxembourg figure d'ailleurs sur l'avis mortuaire de celui qui est décédé à Lustin non loin de Namur. Son immense travail a-t-il été utile à l'église catholique au Luxembourg? Celle-ci nous a simplement indiqué que les traduction des évangiles de Matthieu, Marc et Jean étaient désormais terminées, alors qu'un groupe de travail se penchait encore actuellement sur l'évangile de Luc.

(fl/L'essentiel)