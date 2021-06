Les vols avec violence ont explosé en avril

Lundi soir, Grand-Rue, à Luxembourg-Ville, un passant s'est vu arracher sa montre avec une grande violence, par deux individus qui ont pris la fuite, indique mercredi la police. Ils ont pu être rapidement identifiés et interpellés. Dans la foulée, l'auteur principal du vol a été présenté à un juge d'instruction qui a demandé son placement en détention. Des faits qui ont tendance à se répéter dans la capitale ces dernières semaines.

Vendredi dernier sur le viaduc entre le centre-ville et la gare, le 13 mai rue des Gaulois dans le quartier de Bonnevoie, près de la Kinnekswiss et sur le boulevard Roosevelt, fin avril dans le quartier de la gare et sur l’avenue Monterrey, début avril au Kirchberg, fin mars à l'arrêt de tram Hamilius-Kirchberg… Le phénomène des colliers ou montres volés à l’arraché à Luxembourg-Ville est aujourd’hui monnaie courante dans les bulletins diffusés par la police.

13 suspects identifiés

Au point que le député ADR Fred Keup a interpellé le ministre de l’Intérieur dans une question parlementaire. En réponse, Henri Kox a indiqué que 41 vols avec violence avaient été signalés sur les quatre premiers mois de l'année dans tout le pays. Avec une grande concentration dans la capitale: une trentaine de vols avec violence y ont été repertoriés depuis le début de l'année... dont 27 seulement pour le mois d'avril!

Sur ces 27 vols avec violence signalés à la police de la capitale, 17 concernaient un collier ou un bracelet arrachés. Selon le ministre, 13 suspects ont pu être identifiés.

(mc/L'essentiel)