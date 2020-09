Chiffre d'affaires en berne, malgré le bon millésime

Malgré l'interdiction des rassemblements familiaux, la baisse des recettes dans la restauration et la fermeture des frontières, les viticulteurs luxembourgeois s'attendent à un excellent millésime 2020. Or, outre les conséquences du réchauffement climatique, ils sont, tout comme dans de nombreux autres secteurs, confrontés aux conséquences des mesures visant à lutter contre le coronavirus. À quoi bon produire le millésime du siècle si le vin ne s'écoule pas? «La sécheresse et le coronavirus sont les problèmes majeurs auxquels les viticulteurs ont à faire face», déclare Serge Fischer, de l'Institut viti-vinicole (IVV) du Luxembourg.

«Manifestations, restauration, scène culturelle ou réceptions: tout cela n'existe plus», regrette Mathis Bastian. Le viticulteur de Remich déplore une baisse de son chiffre d'affaires «de 40%». S'ajoute à cela «la fermeture, du jour au lendemain, des frontières avec les pays voisins», avec pour conséquence la disparition de sa clientèle privée belge, française et allemande. «Nous», dit Mathis Bastian en incluant les coopératives et les viticulteurs privés, «avons eu la chance de pouvoir compter sur une clientèle privée fidèle. C'est important». Selon lui, cela leur a permis de limiter les dégâts.

«Il manque de convivialité»

Outre les pertes financières, les mesures de lutte contre le coronavirus ont entraîné une charge administrative et organisationnelle accrue. Les vendangeurs doivent rester entre eux et, dans la mesure du possible et en fonction de la taille des exploitations, être répartis en groupes. «Nous avons sensibilisé les exploitations sur le sujet», affirme Serge Fischer. De plus, le gouvernement a pris en charge les 1 300 tests effectués sur les vendangeurs. Mais les formulaires ont dû être remplis, classés et mis à disposition pour d'éventuels contrôles. «C'est bien beau, mais cela représente un travail énorme», dit M. Bastian.

Ce que le viticulteur regrette le plus est que rien n'est plus comme avant l'apparition du coronavirus. La convivialité, les contacts sociaux, les rassemblements, l'insouciance, le fait de simplement se retrouver et discuter ensemble lui manquent. Bref, «le côté humain à travers toutes les nationalités qui représentent le Luxembourg», dit-il.

