Il fera un temps de chien jusqu'au week-​​end

Il pleut ce lundi et le modèle ne devrait pas vraiment changer cette semaine. Les jours se suivent et vont se ressembler. MeteoLux annonce des «averses de pluie» pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Les nuages seront donc bien présents au-dessus de nos têtes, de jour comme de nuit, avec des rafales de vent comprises entre 50 et 60 km/h tous les jours.

Du côté des températures, il fera entre 6 et 10°C le matin, et entre 12 et 15°C en moyenne l'après-midi. Avec une petite «pointe» à 17°C prévue vendredi après-midi.

(L'essentiel)