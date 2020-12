Une petite virée vodka-​​tabac au Luxembourg

37 kg de tabac, 24 bouteilles de vodka (pour une valeur de 5 500 euros) et 6 760 euros d’argent liquide : c’est un beau «butin» que les gendarmes ont intercepté dimanche lors d’un contrôle sur l’A29 qui traverse les régions Normandie et Hauts de France. Selon nos confrères de 76actu.fr, le couple, qui circulait à bord d’une Audi A4, revenait du Grand-Duché.

Il a été placé en garde à vue. L’homme et la femme, originaires du Havre, ont reconnu leur culpabilité et seront donc rapidement jugés en mars prochain pour importation en contrebande de tabac et transfert non déclaré de plus de 10 000 euros.

(mc/L'essentiel)