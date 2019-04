L'aide à la formation pour le privé a augmenté

Selon les dernières publications de l'Observatoire de la formation, 2 024 entreprises du secteur privé ont bénéficié de l'aide financière de l'État à la formation en 2016, c'est 90 de plus que l'année précédente. Potentiellement, 57,5% des salariés du privé ont pu bénéficier de cette participation étatique.

Ils suivent en moyenne 5,2 formations par an (0,2 de plus qu'en 2015) d'une durée de cinq heures. «La progression de la participation aux formations par salarié, amorcée en 2012, reste lente mais entretenue», constate Alex Durand, le responsable de l'Observatoire de la formation. Dans une entreprise, avec une moyenne de 7,7 formations par an en 2016 (7,2 en 2015), les cadres sont ceux qui peuvent espérer en suivre le plus. Contre seulement 2,4 pour les salariés non qualifiés qui sont sans diplôme reconnu et avec une ancienneté inférieure à dix ans.

Le montant accordé aux entreprises est de 312 euros en moyenne par salarié. L'aide versée aux entreprises qui comptent d'un à neuf salariés est généralement plus élevée, car les formations proposées sont souvent plus longues. Une heure de formation coûte en moyenne 53,1 euros aux entreprises pour l'ensemble des coûts, liés aussi bien aux participants qu'aux formateurs.

(Marion Mellinger/L'essentiel)