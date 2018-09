Le Luxembourg primé à la Mostra de Venise

«Tel Aviv on Fire», deuxième long-métrage du réalisateur palestinien Sameh Zoabi, a été produit par Samsa Film (Bernard Michaux) et TS Productions (France) en coproduction avec Lama Films (Israël) et Artémis Productions (Belgique). Le film est une production majoritaire luxembourgeoise soutenue par le Film Fund Luxembourg. Kais Nashif, acteur palestinien, est notamment connu pour son rôle dans le film «Paradise Now».

Le film a été tourné majoritairement en studio au Luxembourg (plus de 70% du tournage a été effectué sur les plateaux de Filmland à Kehlen). De nombreux techniciens luxembourgeois y ont collaboré, dont Solveig Harper (directrice de production), André Dziezuk (musique) ou encore Christina Schaffer (chef décoratrice).

Déjà récompensée à Venise

«Tel Aviv on Fire» est le sixième long-métrage de Samsa Film sélectionné à la Mostra, après «Une liaison pornographique», «Tango libre» et «La femme de Gilles», tous de Frédéric Fonteyne, «Un honnête commerçant» de Philippe Blasband et «Nha Fala» de Flora Gomes.

La société de production luxembourgeois avait obtenu par le passé deux récompenses à Venise: le Prix d’interprétation féminine pour Nathalie Baye dans «Une liaison pornographique» de Frédéric Fonteyne en 1999 et le «Prix spécial du Jury Orizzonti» pour «Tango Libre» en 2012. À noter enfin que «Tel Aviv on Fire» a également remporté le Prix pour la promotion du dialogue inter-religieux.

(L'essentiel)