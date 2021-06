Moins de 5% des femmes ont des règles invalidantes

Ouverte à la signature en mai, la pétition réclamant deux jours de congé par mois pour les femmes qui ont leurs menstruations a rencontré un vif succès (lire encadré). «Sans disposer de chiffres précis en la matière, on estime à moins de 5 % le pourcentage des femmes au Luxembourg qui ont des règles vraiment invalidantes, à savoir que la personne a besoin de rester alitée presque toute la journée. Ce phénomène s'observe d'ailleurs plus fréquemment chez les filles jeunes», explique le Dr. Jean-Pierre Clees, gynécologue à Esch-sur-Alzette.

Plus de 4 600 soutiens au congé menstruel

La pétition réclamant deux jours de dispense de travail par mois pour les femmes qui ont leurs menstruations a dépassé hier les 4 500 signatures nécessaires à la tenue d'un débat à la Chambre avec les ministres concernés. Le but est d’accorder «une dispense de deux jours» de travail pour les femmes, afin de «pouvoir rester à la maison et de ne pas devoir se forcer, voire se torturer» avec des douleurs abdominales.





«On note un recul ces dernières années, principalement grâce à la popularisation de la pilule. Une femme qui ne la prend pas étant plus sujette à des règles très douloureuses», poursuit-il. «Ce phénomène ne dure que un ou deux jours», décrit le praticien, et si la tolérance à la douleur reste un élément très subjectif, «des règles handicapantes dépendent souvent de facteurs médicaux et sont associées à une "maladie", telles que l'endométriose ou la position de l'utérus en rétroflexion, c'est-à-dire orienté en l’arrière vers le coccyx».

Ainsi, poursuit le spécialiste, «les douleurs sont liées aux contractions de l'utérus provoquées par la production de prostaglandine». Un mal sur lequel les députés et ministres devraient se pencher dans les prochaines semaines lors d'un débat.

(Jean-François Colin/L'essentiel)