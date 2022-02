Des pâtes de qualité depuis 1922 chez «Maxim»

Des petits paquets transparent et bleu marqués d'un œuf de qualité. Tout le monde connaît les pâtes Maxim au Grand-Duché et bien au-delà. L'entreprise fête son siècle d'existence en 2022. «Célébrer les 100 ans de l'entreprise, c'était un défi que l'on s'était fixé avec Max Stoisa, associé-gérant, depuis des années», se réjouit Dario Battestini, directeur technique chez Maxim Pasta depuis 1981. «On veut fêter ça et il m'a entraîné avec lui jusqu'à présent. Normalement, je devrais déjà être à la retraite depuis pas mal de temps, mais quand on travaille dans une telle entreprise familiale, on ne peut pas lui dire non».

Située au cœur d'Esch-sur-Alzette, la société Maxim Pasta rayonne à la rue du Canal, depuis 1922. «On est très fiers d'être encore là, mais on continue à faire preuve d'humilité par rapport aux autres», poursuit Dario Battestini. «Max Stoisa est tout de même le petit-fils du fondateur, Max Crescentini, et il peut être encore plus fier que moi d'avoir pris la succession de son père Rinaldo en 2000. On emploie aujourd'hui une dizaine d'employés. Beaucoup de choses sont automatisées désormais, mais on peut toujours compter sur notre fidèle personnel. Et on peut les remercier, car au début de la pandémie, en mars 2020, on a pu s'appuyer sur eux pour faire en sorte qu'il ne manque jamais de pâtes Maxim, dans les rayons des supermarchés, au Luxembourg».

«Un honneur d'être apprécié en Italie»

Face à la hausse du prix des matières premières, Maxim a décidé de jouer la carte de la continuité. Même si le prix de la semoule/tonne a presque doublé entre août et décembre 2021. «Par respect pour nos clients, nous n'avons pas augmenté nos prix comme on aurait dû le faire», souligne Dario Battestini. «On n'a jamais connu ça et on essaie de s'adapter au mieux. Par an, au Luxembourg, une personne consomme en moyenne 5,5 kg de pâtes. C'est largement moins qu'en Italie, mais c'est un peu plus qu'en France».

Au-delà des frontières du Grand-Duché, la qualité des pâtes aux œufs Maxim n'est plus à démontrer. «Nous avons toujours eu de très bons retours», se félicite Dario Battestini. «En Italie, nos fournisseurs de machines qui produisent les pâtes sont toujours enchantés quand je viens chercher des pièces de rechange. Je leur ramène des spaghettis fins Maxim et on reçoit toujours beaucoup d'éloges. Être très apprécié en Italie, où se trouvent les maîtres dans ce domaine, c'est un bel honneur pour nous». Et de conclure: «Ne vous laissez pas uniquement séduire par la publicité, faites vos choix sélectifs comme nous le faisons avec nos matières premières depuis cent ans».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )