Six voitures accidentées et trois blessés

Les jours se suivent et se ressemblent tristement pour les secours luxembourgeois en cette fin de mois d'octobre 2021. Alors que ce jeudi déjà, ils avaient dû intervenir en 37 minutes, seulement, pour venir en aide à trois blessés dans cinq voitures accidentées, on repart sur des chiffres assez proches, ce vendredi 29 octobre en matinée.

Le dernier bulletin du Corps Grand-Ducal d'Incendie et de Secours (CGDIS) précise en effet que six voitures au total ont été touchées pour un total de trois blessés. Et ce, en moins de trois heures sur les routes du pays. À 7h38, tout d'abord, les Centres d'intervention et de secours (CIS) de Dippach, de Bascharage et une ambulance du CIS de Steinfort ont dû intervenir sur le CR106, entre Hivange et Kahler pour une première collision entre deux voitures.

Le même type d'accident s'est ensuite produit à deux reprises, encore. À 10h23, au nord du Luxembourg, deux nouvelles voitures se sont percutées sur la RN18 entre Lentzweiler et Antoniushof. Un blessé est à déplorer malgré l'intervention du CIS de Wincrange et d'une ambulance du CIS de Troisvierges. 22 minutes plus tard, plus au centre du pays, un troisième accident a été signalé sur la RN7 entre Roost et Colmar-Berg. Les secouristes du CIS de Colmar-Berg et l'ambulance du CIS d'Ettelbruck sont intervenus sur les lieux de l'accident pour venir en aide à un blessé résultant, là aussi, d'une collision entre deux véhicules.

(L'essentiel)