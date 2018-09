Deloitte va occuper des locaux à Belval

Deloitte investit de nouveaux locaux. La firme a loué 3 968 mètres carrés de bureau répartis dans trois étages de la tour Terres rouges, à Belval, indiquent nos confrères de Delano. Ces nouveaux bureaux serviront à installer 230 des 2 140 employés de Deloitte au Luxembourg.

Pas encore opérationnel, le futur siège du cabinet d'audit et de conseil semble déjà trop petit, puisqu'il ne peut accueillir que 2 150 collaborateurs. Or, le nombre de personnes travaillant dans la société augmente rapidement. Lorsque le bâtiment de la Cloche d'or a été planifié en 2014, Deloitte employait «seulement» 1 600 personnes au Grand-Duché, rappelle Delano. Le déménagement est prévu dans un peu moins d'un an.

C'est donc un contrat à long terme qui a été signé pour l'occupation des bureaux de Belval. Le lieu aurait été choisi pour les possibles synergies avec l'Université et pour l'accès pratique aux transports en commun.

(L'essentiel)