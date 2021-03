Les autotests à l'école, comment ça marche?

Certains élèves participeront sous peu à un exercice un peu particulier en classe: faire leur test Covid eux-mêmes. Avec un peu de retard, le ministère de l'Éducation nationale a donné, mardi, les détails de la phase pilote des tests rapides antigéniques à l'école prévue de ce mercredi au vendredi 2 avril.

Bientôt en vente dans les commerces



Le ministère de la Santé compte aussi sur les commerces pour fournir le grand public en autotests. «Nous leur avons donné le feu vert pour les commandes avec une liste des tests recommandés, il y a quelques jours», indiquait mardi Jean-Claude Schmit. Le public pourra notamment acheter son autotest au supermarché. Le groupe Auchan prévoit d'en mettre en rayons. «Maintenant que nous avons la liste, nous allons pouvoir nous organiser». D'autres sont attentistes comme Cactus et Aldi, qui veulent se donner un peu de temps avant de décider.

Sont concernés quatre écoles fondamentales (Beggen à Luxembourg, Lallange à Esch-sur-Alzette, Scheierhaff à Sanem et Lenkeschléi à Dudelange) et deux lycées (Atert Lycée Redange et Lycée Hubert- Clément à Esch-sur-Alzette). Cette semaine, élèves, parents et enseignants seront informés par lettre. Chacun recevra un kit qu'il ramènera à la maison pour l'essayer en famille. 9 000 kits ont été commandés fonctionnant par prélèvement nasal, dès 6 ans, avec un résultat en quinze minutes.

«Une généralisation prévue après les vacances de Pâques»

La semaine suivante, les élèves feront un test à l'école supervisés par un enseignant, excepté ceux du cycle 1 qui continueront à recevoir un kit pour la maison. Les parents des élèves mineurs et les adultes devront donner leur accord écrit. «Si un élève est positif, les parents sont appelés pour venir le chercher», précise Gilles Dahmen, en charge de la stratégie pour le ministère.

«La phase pilote permettra de voir l'impact sur l'organisation des écoles avant une généralisation prévue après les vacances de Pâques. On parle de 120 000 personnes», note Gilles Dahmen. Les tests rapides renforcent le dépistage déjà en place. Pour un public plus large, «200 000 autotests arrivent cette semaine sur les 500 000 attendus. Et nous en commanderons un million de plus», dit le directeur de la Santé, Jean-Claude Schmit.

(Séverine Goffin/L'essentiel)