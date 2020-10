«Le but est de rapprocher les avocats du public»

Valérie Dupong, bâtonnière de Luxembourg depuis le 17 septembre, veut baser son mandat de deux ans sur «la protection, le progrès et les services», comme elle l’a indiqué mardi, lors de l’officialisation de sa nouvelle fonction devant la presse. Elle est la sixième femme élue à ce poste, sur 67 bâtonniers au total. «Il y a davantage de femmes assermentées, mais au bout de dix ans, nous retrouvons davantage d’hommes, ce qui amène à nous interroger sur la profession», dit-elle.

Le barreau en chiffres



• Le barreau compte 3011 membres, dont 52,5% d’hommes et 47,5% de femmes.

• Il regroupe 1 693 avocats à la Cour, 810 stagiaires, 544 avocats européens et 181 sociétés d’avocats.

• 44 nationalités sont représentées, la première étant la française, devant la luxembourgeoise.

• En 2019/2020, 4 744 assistances judiciaires ont été accordées. Le barreau a aussi évacué 142 réclamations contre des honoraires prétendument surfaits, tandis que 153 affaires disciplinaires et 23 contrôles en matière de blanchiment ont été traités.

La nouvelle bâtonnière veut «rendre la profession d’avocat plus accessible. Il faut notamment expliquer au public qu’il est possible de consulter un avocat en amont, pour éviter un procès». Dans cette optique, la digitalisation est en marche, avec un projet de «barreau virtuel». Une plateforme est en cours d’élaboration, mais «le processus est long et compliqué. De nombreuses questions pratiques se posent», note Valérie Dupong.

Modifier l'accès à la profession

La déontologie fait bien sûr partie des défis de la bâtonnière. «Il faut notamment vérifier si un membre ne partage pas son cabinet avec des personnes qui n’exercent pas le même métier». Le secret professionnel, «qui privilégie davantage le client que l’avocat», doit être protégé, «car on voit qu’il est menacé dans des pays assez proches de l’UE, comme la Hongrie et la Pologne». Au Luxembourg, «le barreau a eu raison de défendre les avocats qui ne voulaient rien divulguer dans l’affaire des Panama Papers», affirme Valérie Dupong.

L’accès à la profession pourrait être modifié prochainement, «pour que les jeunes soient mieux formés et plus solides lorsqu’ils débutent». La nouvelle bâtonnière a aussi à cœur de «défendre les avocats en difficulté», car ils ont «beaucoup souffert de la crise, surtout les jeunes avocats et les petites structures». François Kremer, bâtonnier sortant, a voulu casser certains clichés sur les avocats systématiquement riches, en rappelant qu’il n’existe «pas de salaire minimum pour les professions libérales. Tous ne roulent pas sur l’or, loin de là».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)