«Le cannabis de synthèse peut être dangereux»

La composition des substances psychoactives en circulation sur le marché luxembourgeois est analysée par le service de toxicologie analytique et de chimie pharmaceutique du Laboratoire national de Santé (LNS). Cela en collaboration avec les autorités judiciaires.

«80 à 90% des demandes émanent de la police ou des douanes, indique d'emblée le Dr Serge Schneider, responsable du service. On ne peut pas analyser tout ce qu'ils saisissent donc on sélectionne un certain nombre d'échantillons. Même si visuellement cela ressemble à du cannabis, il faut l'analyser, parce qu'il peut être contaminé par des cannabinoïdes de synthèse».

«Ces derniers temps, la cocaïne est très pure»

Entre 3 000 et 4 000 échantillons sont analysés en un an, «un nombre qui augmente doucement mais sûrement. On a beaucoup plus de cannabis, de chanvre aussi, et de cocaïne et relativement moins d'héroïne ces dernières années».

Le dosage est aussi scruté. «L'héroïne n'est jamais composée à 100% d'héroïne, en général c'est entre 10 et 20%. À partir de 30% il y a un risque d'overdose dangereuse pour le consommateur. On adresse alors un rapport au ministère de la Santé. Ça arrive régulièrement avec la cocaïne. Ces derniers temps, elle est très pure. La limite qu'on s'est fixée est de 75 % alors qu'elle contient normalement entre 40 et 55% de cocaïne».

Le cannabis de synthèse figure aussi dans les échantillons analysés. «Il est illégal au Luxembourg et peut être dangereux. On ne connaît pas ses effets et peut être plus puissant que le cannabis normal», conclut-il.

(Marion Mellinger/L'essentiel)