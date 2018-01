Cinq millions par an pour l'histoire contemporaine

Le Premier ministre Xavier Bettel et le ministre délégué à l'Enseignement supérieur Marc Hansen (DP) ont détaillé le financement de l'Institut d'histoire du temps présent (IHTP), qui dépend de l'Université de Luxembourg et effectue des recherches sur l'histoire contemporaine du Luxembourg et de l'Europe. Ainsi, en 2017, année de son inauguration, l'enveloppe allouée à l'IHTP était de 3,8 millions d'euros. Elle passe à 5 millions d'euros par an pour la période 2018-2021, en vertu du plan pluriannuel de l'Uni, expliquent les ministres en réponse à des questions du député socialiste Franz Fayot.

L'IHTP étudie notamment la seconde guerre mondiale et la manière dont le Luxembourg l'a subie. Ainsi, même si «l'Université jouit de l'autonomie scientifiques», les ministres jugent évident «que la recherche scientifique doit continuer» sur les 420 soldats volontaires luxembourgeois qui se sont rendus complices de crimes nazis, ainsi que sur les «plus de 12 000 garçons et filles luxembourgeois» qui ont été enrôlés de force par les nazis. Le gouvernement fera «tout pour appuyer politiquement l'acquisition de copies d'archives et leur mise à disposition des chercheurs».

(L'essentiel)