La «Fouer» s'expose au Lëtzebuerg City Museum

Alors qu'elle marque progressivement la fin de l'été, la Schueberfouer a d'ores et déjà pris ses quartiers depuis une dizaine de journées au... Lëtzebuerg City Museum. Depuis le 17 mai et jusqu'au mois de mars 2020, l'exposition «Ons Schueberfouer» se décline, rue du Saint-Esprit, «pour les petits et les grands», histoire de vous mettre l'eau à la bouche et vous remémorer de «nombreux souvenirs d'enfance» partagés sur l'actuel parking du Glacis. Et force est de constater, sur les réseaux sociaux et au nombre de visiteurs (plus de 2 000 lors des premiers jours) que la magie de la «Schuebi» continue de fonctionner.

«On avait l'idée de réaliser cette exposition depuis de nombreuses années», reconnaît Gaby Sonnabend, conservatrice au Lëtzebuerg City Museum, «car c'est un sujet très intéressant en rapport avec l'identité et les traditions de la ville et du pays. L'expo a très bien démarré, preuve qu'il y avait une attente du public. C'est une foire qui a ses vraies spécificités: elle se trouve au beau milieu de Luxembourg-Ville, elle attire un public jeune et âgé et de nombreuses nationalités. C'est très international: des forains viennent de tous les pays limitrophes et il n'est pas rare d'y croiser de travailleurs de tous les horizons venir y manger».

Un film de l'entre-deux-guerres sur la Schueberfouer

Le décor étant désormais planté, reste à savoir ce qui est proposé aux visiteurs de «Ons Schueberfouer». «On a rencontré de vraies difficultés à trouver des objets exceptionnels, car les forains ne collectionnent pas le matériel qui leur permet de travailler», souligne encore Gaby Sonnabend, «mais grâce aux concours de collectionneurs privés, au musée des Arts forains de Paris et au musée d'Histoire de la ville de Munich, on a réussi à rassembler des objets très précieux qui méritent le détour».

Petit bus de manège, anciennes parties de façades, affiches des années 1920 à 1990 sortie tout droit de la collection de la ville de Luxembourg ou encore deux films de 11 minutes retraçant l'évolution de la Schueberfouer dont une séquence de 1936 retraçant une impression de la «Fouer» à l'entre-deux-guerres mondiales, «il y en a pour toute la famille», conclut Gaby Sonnabend. «Et c'est aux visiteurs de décider combien de temps il veut y rester. Les plus passionnés pourront largement y passer plus de deux heures».

(fl/L'essentiel)