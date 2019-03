À 21 ans, elle espère bénéficier d’un don de rein

«Tout a commencé avec une infection urinaire à l'âge de 16 ans. Un an après, ma santé s'est dégradée et les médecins ont effectué une biopsie qui a conclu que j’étais atteinte d’une maladie auto-immune rénale à un stade avancé. Six mois de traitement à la cortisone se sont enchaînés», raconte Elisabetha Holzmacher, 21 ans. Depuis, la jeune fille attend un don de rein.

La pénurie d’organes, une réalité



Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 15 000 patients étaient inscrits en 2017 sur une liste d’attente de transplantation auprès d’Eurotransplant, qui assure la répartition de greffons dans huit pays de l’UE. Au Luxembourg, 79 patients étaient en attente de greffe début 2018 pour seulement sept donneurs lors de la même année. Jusqu’en octobre 2018, 26 greffes ont été effectuées dont une greffe pulmonaire, quatre greffes hépatiques, deux greffes cardiaques ainsi que 19 greffes rénales. «La pénurie d’organes est bel et bien une triste réalité», ajoute le ministère de la Santé.

Ce n’est que quatre ans après, lors de l’été 2018, qu’Elisabetha apprend qu’il ne lui reste plus que 17% de la capacité de ses reins. Depuis, son quotidien tourne autour des séances de dialyse au Centre hospitalier de Strassen. «Le traitement à la cortisone était très fort. J’ai dû arrêter l’école en raison des effets secondaires. Perte de mémoire, problèmes de concentration, de fortes réactions aux plats salés... Là je suis de nouveau en inactivité à cause des séances de dialyse trois fois par semaine», raconte-t-elle.

L’attente d'un donneur peut aller jusqu’à trois ans. «Le coup de fil peut arriver à tout moment. Ensuite il faudra tout de suite partir au CHU de Liège où aura lieu l’opération de transplantation». Jusque-là, elle peut compter sur le soutien de sa famille, de ses amis et de son copain. «Je suis contente que la procédure du donneur d’organe se passe anonymement. Je serai certes très reconnaissante vis-à-vis de la famille du donneur, mais je n’arriverai pas à communiquer avec elle, car ça m'attristerait trop».

