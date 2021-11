Ivre, elle finit sa course... sur la voie ferrée

Un accident de la route peu banal s'est produit jeudi soir, vers 19h30, rue de Stavelot, au Pfaffenthal, à Luxembourg-Ville. Une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course sur la voie ferrée, après avoir heurté un muret, indique la police grand-ducale. La conductrice n'a pas été blessée dans l'accident. Un contrôle alcootest a montré qu'elle roulait en état d'ébriété. En outre, une petite quantité de cannabis a été saisie dans son véhicule, précise le communiqué de la police.

L'automobiliste s'est fait confisquer son permis et une interdiction provisoire de conduire a été prononcée à son encontre. Quant à son véhicule, il a dû être récupéré sur les voies de chemin de fer.

D'autres conducteurs se sont «distingués» jeudi sur les routes du Luxembourg. Peu avant 20h, un homme circulant sur l'A13 en direction de Pétange a perdu le contrôle de son véhicule dans la zone de travaux près de Kayl. Sa voiture a percuté un bus qui ne transportait pas de passagers et a écrasé plusieurs cônes de marquage routier. Aucun des deux occupants de la voiture n'a été blessé. L'enquête a montré que le conducteur n'avait pas de permis de conduire valide et que le certificat de contrôle technique du véhicule avait expiré. La voiture était de plus équipée de pneus de structures différentes. Un protocole a été établi.

Enfin, route d'Esch, à Eselborn (commune de Clervaux), un usager de la route a été légèrement blessé dans un accident, vers 20h. Le conducteur se trouvait clairement sous l'influence de l'alcool, selon la police. Son permis de conduire a été confisqué après un contrôle d'alcoolémie plus de deux fois supérieur à la limite autorisée. Il s'est également vu signifier une interdiction provisoire de conduire. La victime a été emmenée à l'hôpital pour un examen médical.

