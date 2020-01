35,3 millions pour finir d'aménager Belval d'ici 2022

Belval n'en finit pas d'évoluer. De nouveaux aménagements vont arriver d'ici 2022, quand Esch sera capitale européenne de la Culture. Budget des travaux prévus: 35,3 millions d'euros afin de compléter les infrastructures qui accueilleront les principales manifestations. Les députés ont planché ce jeudi sur le texte de loi finançant les opérations et l'écologiste Carlo Back a été nommé rapporteur du projet, qui passera au vote sous peu.

Les travaux, réalisés par le Fonds Belval (d'où la nécessité de passer par une loi), concernent notamment la terrasse des hauts-fourneaux. Les aménagements prévus seront utilisables après 2022 et se déclinent autour de l’espace piéton de la terrasse des hauts-fourneaux, accessible par le train et la future piste cyclable entre Esch et Belval.

Une passerelle vers le haut fourneau

Le bâtiment dit de la «Möllerei» accueillera la manifestation phare de l’année culturelle, le projet «Digital spaces». Si le caractère industriel du bâtiment sera conservé, les fenêtres seront changées et la maçonnerie réparée. Le «Möllerei» sera en outre relié au haut fourneau A via une passerelle, qui permettra de prolonger le circuit de visite existant et de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le bâtiment du Massenoire, le plancher des coulées et les fondations du haut fourneau A seront aussi aménagés. Quant à la trentaine de personnes travaillant à l'administration de l'année culturelle, elle sera hébergée dans une structure préfabriquée équipée de panneaux photovoltaïques.

