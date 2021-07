Après les crues, des problèmes écologiques

«Les citernes ont débordé dans les caves et les garages avec les inondations. On en a retrouvé avec plus d'eau à l'intérieur que de mazout, confiait lundi, un chauffagiste du canton d'Echternach. Toute la Sûre a été contaminée. Beaucoup est parti vers l'Allemagne». Si les rivières ont retrouvé leur lit, les conséquences écologiques des crues pourraient durer. Lundi, le ministère de la Santé planchait avec d'autres services sur des recommandations. Le risque étant variable selon les endroits, il conseillait «par principe de précaution d'évaluer la situation avant de consommer ou composter les produits des jardins inondés».

Les communes d'Echternach et Rosport-Mompach déconseillaient l'usage des fruits et légumes du jardin. Carburants ou remontées de fosses sceptiques ont pu laisser des traces. La Fédération des pêcheurs sportifs (FLPS) redoutait des effets pendant «des années» sur l'eau, les berges et les cultures.

Les stations d'épuration aussi ont été impactées. Parfois arrêtées. Notamment celle d'Echternach, qui a pris l'eau. Protégée contre une crue centennale, cela n'a pas suffi. «L'eau a causé des dégâts importants, notamment électriques. Pour plus d'un million d'euros», confiait Jean-Marie Ries, directeur du syndicat intercommunal pour la dépollution des eaux résiduaires de l'est (SIDEST). Un gros groupe électrogène, des compresseurs pour oxygéner les bactéries de cette station biologique et le soutien d'autres syndicats des eaux ont permis de la relancer, le 20 juillet. Cinq jours après. «Du provisoire, admet le directeur. À la reprise, la station a atteint 97 % de dépollution. On a constaté des odeurs de mazout, mais pas observé de film à la surface».

(Nicolas Martin / L'essentiel )