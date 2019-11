Le diabète dépisté pour «éviter les surprises»

«Je suis soulagé, je vais pouvoir continuer comme ça», souffle Freddie, 61 ans. Cet habitant de Luxembourg, qui n’a jamais été préoccupé par le sujet, a malgré tout voulu passer ce jeudi un test de dépistage du diabète, qui était proposé par les équipes des Hôpitaux Robert-Schuman au centre commercial Belle Étoile, à Bertrange, dans le cadre de la journée mondiale de la maladie. «On n‘est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise», confie-t-il.

Le test s’est donc avéré rassurant. Ainsi son taux de glycémie n’a pas dépassé les 140 mg/dL de sucre dans le sang (deux heure après le repas, il ne faut pas être au-dessus de ce seuil). De plus, le questionnaire qu’il a rempli a établi qu’il ne faisait face qu’à un risque faible de diabète: Freddie a une alimentation variée et saine, fait du sport «depuis 50 ans» et ne compte pas de personnes diabétiques dans sa famille.

«Augmenter son bien-être avec l‘hypnose ou le yoga»

Contrairement à Freddie, plus de 25 000 personnes doivent vivre avec le diabète au Luxembourg. Dans la grande majorité des cas, il s‘agit d‘un diabète de type 2, fortement lié au mode de vie. D‘où l’importance de faire mieux connaître le mal, sa prise en charge, et les moyens de le prévenir.

«Prévenir le diabète passe par notamment par la capacité à faire baisser le stress au quotidien, qui a une influence néfaste sur l‘alimentation, et qui augmente la sédentarité, explique Carole Launardi, psychologue et psychothérapeute aux hôpitaux Robert Schuman. Il est par exemple possible d’augmenter son bien-être avec l‘hypnose ou le yoga». L’enjeu est de taille: le nombre de personnes souffrant de diabète a pratiquement quadruplé depuis 1980 dans le pays.

(Olivier Loyens/L'essentiel)