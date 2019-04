Du shopping en respectant l'environnement

«En ce moment, je m’intéresse de plus en plus à la mode éthique. J’aime beaucoup les différents styles existants. Je trouve que les vêtements fairtrade ont une touche unique et ça les rend plus jolis que ceux vendus en magasin», expliquait hier après-midi Maiza, 15 ans, à Bonnevoie.

Les Rotondes accueillaient la première édition des Fashion Fair Days. L’initiative organisée par la fondation Caritas a fait le plein de visiteurs ce week-end. Une trentaine d’exposants venus du Luxembourg et des pays voisins étaient sur place.

Un intérêt pour la mode éthique

Les intéressés ont acheté des vêtements et des accessoires de mode éthique, qui a pour objectif le respect de l’homme et de l’environnement lors des processus de production. Cela a un coût, comme par exemple des tee-shirts qui se vendent à partir de 30 euros. Mais qui sont de belle qualité.

«J’essaie de diminuer mon empreinte carbone. Cela passe par acheter moins de vêtements et favoriser les achats de seconde main», racontait Katherine, 31 ans, habitante de Luxembourg-Ville.

«Depuis quelques années, nous constatons au Luxembourg un réel intérêt qui ne cesse de grandir pour la mode éthique. Les résidents sont davantage informés et veulent s’investir pour la protection du climat», commentait Paulina, créatrice de mode.

(Ana Martins/L'essentiel)