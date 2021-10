«Le confinement serait la solution idéale»

Faut-il confiner la population lors des pics de pollution? L'idée n'est pas encore à l'ordre du jour, mais la pertinence d'une telle décision a été évoquée chez nos voisins. Exemple en France, où Jean-Baptiste Renard, cardiologue et directeur de recherche au CNRS, s'est exprimé sur un danger trop souvent sous-évalué: l'exposition aux particules fines et au dioxyde d'azote.

Rien que dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes, la deuxième la plus peuplée de France, au moins 6 300 décès par an sont liés à la pollution, soit 7% des décès. «Un confinement serait excessif mais ce serait la solution idéale, lors des grands épisodes de pollution. Si l'on suit les recommandations de l'OMS, on est toujours, dans nos grandes villes, au-dessus des seuils de particules fines», a-t-il estimé sur «RMC».

Fort de son activité économique, le Luxembourg n'est pas épargné par les épisodes de pollution, et donc forcément par les décès résultants de l'exposition aux particules fines ou encore au dioxyde d'azote. D'après des statistiques européennes, 40 décès prématurés par an sont imputables à ce dernier, contre 210 aux particules fines. L'OCDE a toutefois reconnu que «la qualité de l'air s'est améliorée» au Luxembourg et le gouvernement a lancé un plan national de la qualité de l'air en début d'année.

Faut-il interdire le diesel?

Pas de confinements en vue donc lors des journées noires, mais une poursuite des avertissements lancés par MeteoLux. Il est ainsi conseillé aux personnes fragiles de limiter leurs sorties et de ne pas réaliser d'efforts physiques en extérieur lors des pics de pollution. De même, la vitesse sur les autoroutes est régulièrement limitée à 90 km/h lorsque la qualité de l'air laisse à désirer.

Car la voiture constitue l'un des enjeux majeurs de cette lutte contre la pollution. À l'image de plusieurs de ses confrères, le Dr. Jean-Baptiste Renard plaide pour l'interdiction des diesels en ville. Alors que de plus en plus de villes optent pour cette solution en Europe mais également dans la Grande Région (NDLR: Strasbourg en 2025), le Grand-Duché ne s'inscrit pour l'instant pas dans ce mouvement. Contraintes économiques obligent.

«Oui, nous devons nous préparer à passer aux transports sans énergie fossile, mais avec 200 000 personnes qui traversent la frontière tous les jours, comment pouvons-nous interdire le diesel de notre côté? La décision doit être prise au niveau européen», avait estimé le ministre de l'Énergie Claude Turmes (Déi Gréng) en 2019.

(Thomas Holzer/L'essentiel)