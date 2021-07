Les rapts parentaux sont ciblés par la justice

S’il est assez âgé pour choisir avec quel parent il vaut habiter ou s’il a pris ses repères et qu’un nouveau déracinement risque de le perturber, les autorités étrangères peuvent s’opposer au retour au Luxembourg d’un enfant qui a été enlevé par un de ses parents.

Entre 2016 et 2020, les autorités judiciaires luxembourgeoises ont demandé à des pays étrangers le retour d’enfants déplacés illicitement par un des parents à 67 reprises, ont indiqué les ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure. Dans 19 cas, le scénario était inversé. Outre ces demandes au civil, une autre procédure existe, la plainte pour enlèvement déposée à la police. Ces cinq dernières années, 31 affaires ont été enregistrées, dont 20 nationales et 11 faisant suite à une commission rogatoire internationale. Des affaires peuvent se chevaucher au civil et au pénal.

Conflit préalable

Les motivations des parents varient. «Que ce soient des parents qui ont trouvé un nouvel emploi à l’étranger et désirent s’y installer, des parents préférant retourner dans leur pays d’origine ou bien un parent qui désire retrouver sa famille à l’étranger. Les raisons sont multiples, explique le porte-parole de l’administration judiciaire. Dans pratiquement tous ces cas, on peut supposer qu’il y a eu un conflit préalable entre les deux parents».

Pour espérer récupérer un enfant, il faut faire la demande moins d’un an après son déplacement. Les autorités étrangères tentent alors de localiser l’enfant et le parent qui l’a enlevé doit s’expliquer. Le parent peut potentiellement être contraint par les forces de l’ordre à rendre l’enfant. Quel est le pourcentage de succès? «Nous ne disposons pas de chiffres sur l’ampleur des retours qui ont pu être effectués», dit le porte-parole.

(Séverine Goffin/L'essentiel)