La frontière à Schengen est «bizarre»

«La frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne ne suit pas la Moselle. La frontière EST la Moselle». Le youtubeur britannique Tom Scott, 2,1 millions d'abonnés, a consacré une vidéo de 3'20" à Schengen et aux spécificités de la frontière germano-luxembourgeoise. Mise en ligne lundi, elle avait déjà été vue, mardi après-midi, à près de 350 000 reprises.

Le youtubeur y explique que les accords de Schengen ont été signés sur un bateau sur la Moselle, à l'endroit où les frontières du Grand-Duché, de l'Allemagne et de la France se croisent. Mais il ajoute que ce point n'est pas très précis, la rivière étant une frontière dans toute sa largeur. «La plupart du temps, les frontières délimitées par des rivières suivent le tracé du centre du cours d'eau et sont une ligne théoriquement de 0 millimètre d'épaisseur».

«Bah c'est bizarre»

Or, le Luxembourg et l'Allemagne partagent la rivière et ont toutes les deux un plein contrôle de la Moselle. Du coup, souligne Tom Scott, le pont à Schengen qui permet de circuler entre les deux pays est à la fois luxembourgeois et allemand. «Si vous êtes sur ce pont au-dessus de l'eau, vous êtes dans deux pays à la fois». Ce qui soulève, pour le vidéaste, des questions fondamentales.

«Que se passerait-il si vous commettiez un crime sur ce pont?» Il est allé se renseigner au musée de l'Europe de Schengen (dont il vante au passage la jolie collection de casquettes de douaniers), mais il n'y a pas trouvé de réponse. «Le plus simple serait de traiter la frontière comme une ligne», conclut Tom Scott. «Mais quand on peut marcher si facilement entre trois pays, le mieux est encore de dire "Bah, c'est bizarre", et de continuer à vivre sa vie...».

(jw/L'essentiel)