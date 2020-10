Première sortie nocturne du tram au cœur de la capitale

Une première sortie c'est une émotion. Encore plus quand dès les premiers mètres, les protections placées au bord de la rame frottent le quai. Stoppez les machines ! Une marche arrière pour mesurer les retouches à prévoir et c'est parti. «Ce sont vraiment les tout premiers tests. C'est extrêmement stressant. Une cinquantaine de techniciens sont là. Nous ne sommes pas à l'abri de petits problèmes. Les tests sont faits pour ça», assurait André Van der Marck directeur général de Luxtram.

Le défi était d'autant plus grand que, même face au Covid, beaucoup ont dû travailler dur pour tenir les délais. Sur son nouveau tronçon entre la Place de l'Étoile et la Gare, le tram avait un nombre très limité de «supporters». L'horaire, 21 h 30, et la météo n'ont pas aidé, mais l'idée du test était d'éviter le trafic. «Cela fait quatre ans et demi que j'attends. J'espère qu'on va recréer de la vie au centre», lançait Diego, client du Shamrock à Hamilius, sorti voir passer le tram.

«la partie du chantier la plus difficile»

«C'est très émouvant de voir le tram entrer au cœur de la ville. C'était la partie du chantier la plus difficile. Tout le monde a vu l'impact que cela a eu sur les habitants. Nous avons tout fait pour que ce soit fait au mieux et le plus vite possible», insistait la bourgmestre DP de la capitale, Lydie Polfer.

«Au pas», avec uniquement à son bord un chauffeur, la bourgmestre, le ministre Déi Gréng de la Mobilité François Bausch et des experts traquant la moindre faille, le tram devait mettre plus d'une heure pour parcourir 2,2 km via les nouvelles stations Hamilius, Place de Metz, Place de Paris avant d'atteindre la Gare.

Heureusement, il ira bientôt un brin plus vite. Cinq minutes de Hamilius à la gare, 24 depuis Luxexpo. Une rame passera toutes les cinq minutes, avec un premier départ à Luxexpo à 4 h 30 et le dernier à la Gare à 0 h 35.

Pour ses débuts parmi les autres usagers de la route, le tram était escorté lundi par la police, veillant sur chaque intersection. D'ici la fin novembre et la phase de «marche à blanc» (en conditions réelles, à horaires réguliers mais à vide), le tram poursuivra ses sorties nocturnes, puis il s'aventurera en plein jour.

Pour être prêt le 13 décembre. Car tester un tram c'est aussi lui faire une place dans le paysage. Et pour éviter de gros couacs l'inscrire bien profond dans la têtes des autres usagers de la capitale, invités à garder les «oreilles et les yeux» ouverts en grand.

