«La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en 1992»

«On s'est réveillés vers 6h mardi matin et on a réalisé qu'il y avait des inondations partout», explique Edgar, habitant d'Ettelbruck, dont le centre-ville était complètement paralysé ce matin par les intempéries. Le parking du Deisch étant complètement immergé, «nous nous sommes dépêchés d'y enlever nos véhicules, afin de les mettre au sec», poursuit-il.

Dans les habitations qui longent l'Alzette, l'eau a envahi les sous-sols, faisant des dégâts plus ou moins importants. «Il y avait des affaires à ma fille qui est à l'université... Tout est maintenant sous l'eau», déclare Yves, pour qui ça n'était pas arrivé depuis longtemps: «La dernière fois que j'ai vu autant d'eau dans la rue du Canal, c'était en 1992». Pessimiste quant à l'intervention de son assurance pour les dégâts occasionnés, puisque «le problème n'est pas l'eau mais surtout la boue», l'homme tente tout de même de relativiser.

Une dizaine de kilomètres au sud, la ville de Mersch n'a pas été épargnée non plus, selon les commerçants de la rue Grande-Duchesse-Charlotte: «Nous tenons un salon de coiffure juste au-dessus... On est inquiets parce que bientôt, il n'y aura certainement plus d'eau chaude. C'est problématique pour les clients», s'alarme une habitante, dont la cave, qui contenait ordinateurs et autres électroménagers, est désormais immergée sous plusieurs centimètres d'eau. Bien qu'ils aient chaussé les bottes en caoutchouc et sorti les pompes à eau, les sinistrés craignent de ne pouvoir «rien faire tant que ça ne s'est pas calmé».

