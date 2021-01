Un plan et dix actions pour sauver le climat

«Préparer et préserver l’avenir». C'est l'objectif de la troisième version du Plan national pour un développement durable, présenté ce jeudi matin, par la ministre Déi Gréng de l'Environnement, Carole Dieschbourg. Le plan, publié sous la forme d'une brochure de 48 pages, décline dix priorités et autant d'actions concrètes, que chacun peut mener pour aider la planète. Rien de vraiment nouveau pour ce volet, mais la piqûre de rappel est toujours bonne à prendre.

Le plan complet



Vous pouvez retrouver le plan national pour un développement durable complet, dans une brochure de 48 pages, en suivant ce lien

La brochure suggère ainsi d'économiser l'énergie en éteignant complètement les appareils électriques dont vous ne vous servez pas, d'opter pour la mobilité douce, de recycler vos déchets ou encore de bannir les sacs plastique, véritable fléau pour l'environnement. La préservation de la planète peut aussi passer par l'alimentation. «Privilégiez la consommation d'aliments de saison, produits dans la région et issus de l'agriculture bio», est-il conseillé dans la brochure. «Mangez moins de viande, dont la production mondiale nécessite plus d'eau que celle des céréales, fruits ou légumes, et est fortement émettrice de gaz à effet de serre».

17,18 tonnes de gaz à effet de serre par personne

Shopping local, achats responsables, égalité salariale, mobilisation politique en faveur du climat ou encore diffusion d'initiatives intéressantes complètent cette liste d'actions concrètes. Mais le plan national prévoit aussi une action politique pour faire face aux défis que le Luxembourg devra affronter dans les années à venir. Ainsi, la population devrait passer, selon les estimations, à 950 000 résidents d'ici 2050, et plus de 200 000 frontaliers viendraient dans le pays chaque jour. En 2018, le pays a émis un peu plus de 9 millions de tonnes de CO2, les deux tiers issus des transports, dont les voitures. Un demi-hectare du territoire fait l'objet d'une mise en chantier chaque jour, 68% des habitats naturels sont en mauvais état et les deux tiers des eaux souterraines sont en mauvais état chimique.

Le plan national décline ainsi dix thèmes, pour lesquels le gouvernement s'est fixé des objectifs à long terme. Sur le volet mobilité, par exemple, 22% des déplacements domicile-travail devront se faire en transports en commun, et 13% à pied ou à vélo, d'ici 2025, ambitionne le gouvernement. Qui vise aussi 49% de voitures électriques ou plug-in dans la flotte immatriculée au pays. Sur l'agriculture, le gouvernement vise 20% de surfaces agricoles bio en 2025, contre 4,4% actuellement. Le plan fixe aussi des objectifs climatiques ambitieux, avec 25% d'énergie renouvelable d'ici 2030, et une demande en énergie réduite de 40 à 44%. Chaque résident produit aujourd'hui 17,18 tonnes de gaz à effet de serre par an. Des émissions qui doivent baisser de 55% d'ici 2030, par rapport à 2005.

(jw/L'essentiel)