Tilly Metz a été arrêtée par la police belge

L'eurodéputée écologiste Tilly Metz (Déi Gréng) est en garde-à-vue sur une base américaine en Belgique, près de la frontière avec les Pays-Bas, affirme Meris Sehovic, son bras droit à Bruxelles, contacté par L'essentiel, confirmant une information de RTL. L'élue protestait, avec deux autres eurodéputées française et britannique et une activiste de l'ONG Agir pour la paix, contre la présence, dans cette base, de bombes atomiques américaines.

«Elle est entrée sur la base avec la Française Michèle Rivasi et la Britannique Molly Scott Cato à 8h», explique Meris Sehovic, co-tête de liste Déi Gréng, avec Tilly Metz, pour les prochaines élections européennes en mais. «Elles ont bloqué la piste de départ pour les F16 (NDLR: Des avions de combat) et la police belge est intervenue quelques minutes plus tard. Elles ont été arrêtées à 8h25».

«Ils jouent avec le feu nucléaire»

Les trois contestataires se trouvent toujours sur la base aérienne, où elles ont été placées en garde à vue. «Nous essayons pour le moment d'entrer en contact avec elles», ajoute Meris Sehovic. Les États-Unis stockent 480 armes nucléaires en Europe, réparties dans six pays de l'OTAN. Outre la base de Kleine Brogel, en Belgique, des armes sont stockées en Allemagne, notamment sur la base de Rammstein, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Turquie.

Citée dans un communiqué de presse transmis par Déi Gréng dans la matinée, Tilly Metz regrette que «les États-Unis et la Russie jouent avec le feu nucléaire. Il faut empêcher une nouvelle course à l'armement sur le sol européen et d'adopter une stratégie de désescalade».

(jw/L'essentiel)