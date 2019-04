Un nouveau plan contre les accidents de moto

Depuis plusieurs années, les motocyclistes sont souvent impliqués dans les accidents de la route. Sur les 25 morts en 2017, on dénombrait ainsi sept motocyclistes (28%), et trois sur 32 tués en 2016 (9%). Pour François Bausch, le ministre de la Mobilité, et ses partenaires, il faut absolument «enrayer ce fléau».

Sous l’impulsion du groupe de travail «motocyclistes» des mesures ont été mises en place en 2018: panneaux informant sur le nombre de motocyclistes tués, renforcement de la présence policière sur les tronçons à forte fréquentation de motocyclistes, marquage spécifique incitant les motocyclistes à garder une distance de sécurité par rapport à la ligne médiane de la route (N25 Wiltz-Kautenbach)...

De nouveaux modèles de radars

2019 sera marquée par un renforcement de ces dispositifs et la mise en œuvre de nouvelles actions. «En 2017, la vitesse a été responsable de 45% des accidents mortels et 37% des accidents graves», a rappelé Paul Hammelmann, président de la sécurité routière. Aussi les contrôles de vitesse seront-ils renforcés sur les tronçons accidentogènes et surtout en période de beau temps.

En outre, de nouveaux modèles de radars plus adaptés au contrôles des motocyclistes seront utilisés par les policiers. De plus, les contrôles seront plus systématiques avec l’utilisation régulière de radars chantiers et une présence policière accrue sur le terrain. Le marquage des zones dangereuses sur la route sera lui aussi amplifié, à l’image du tronçon CR342-N7 vers Rodershausen. L’accent sera également mis sur la formation des motocyclistes à travers l’élargissement des formations volontaires «Fit for your bike». Enfin, une réforme de l’apprentissage à la conduite pour mettre l’accent sur les risques liés aux comportements dangereux est également envisagée.

(Gaël Padiou/L'essentiel)