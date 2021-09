«Long Live the Summer», rendez-​​vous qui a séduit

De vendredi à dimanche, Luxexpo The Box abritait la centaine de stands divers et variés de l’événement «Long Live the Summer». Une grande première que Morgan Gromy, directeur général de Luxexpo, qualifie de «grande fête de reprise», après «tout ce qu’on a vécu». C’est une organisation qui permet «de prendre la température du marché», dit-il. Sans encore être en mesure d’en évaluer le nombre, et avec une jauge limitée en permanence à 2 000 personnes, le directeur parle d’«un public nombreux et enthousiaste » tout au long des trois jours ensoleillés, «plus jeune vendredi et plus familial samedi et dimanche».

Venus de Remich avec leurs trois enfants de moins de dix ans, Benny et Stéphanie regrettaient néanmoins «l’absence d’animations spécifiques pour les plus jeunes». Ce, malgré l’espace «Spectacle», qui a proposé des shows tout au long du week-end, entre démonstrations de BMX, défilé de mode ou gaming. Il est vrai qu’à la base l’événement «visait plus les 25-35 ans». «Nous évaluons le temps de visite moyen à environ 3 heures», poursuit Morgan Gromy. Une visite que Jill et Karin, venues sur l’insistance d’une copine exposante, ont largement goûtée: «C’est très bien fait, il y a beaucoup de diversités dans les produis présentés. C’est une bonne initiative».

«Beaucoup de passage et beaucoup de vente»

Venus au Kirchberg en voisins de la capitale, Sarah et Julien «ont apprécié les produits naturels pour l’une, l’aspect gastronomique pour l’autre», insistant sur l’importance de « mettre en valeur les acteurs de l’économie locale, souvent peu connus». Sur 6 000 à 7 000 m2, dont une partie en outdoor réservée aux food trucks et à l’animation musicale, les visiteurs ont pu découvrir des stands de nourriture, de vêtements, d’artisanat, mais aussi de promotion du tourisme régional, avec un très net accent mis sur les produits locaux. «L’ancrage local était une vraie volonté de notre part», note Morgan Gromy.

La Ville de Luxembourg avait réservé 50 stands à l’attention de ses commerçants, tandis que de son côté, la Chambre de commerce sponsorisait une bonne vingtaine d’entreprises «on-line» invitées à tester le «off-line» directement face aux clients. «Une grande première au Luxembourg», expliquait le directeur, appuyé par Laurine, de la boutique «ActuLPons», tout heureuse de présenter ses créations de prêt-à-porter et de décorations en direct au public. «C’est la première fois que je le fais dans une foire comme ceci», explique-t-elle. «Je l’avais déjà réalisé sous forme de pop-up, mais là, je suis très satisfaite: il y a eu beaucoup de passage et beaucoup de vente. C’est une manière de me faire connaître auprès d’une autre clientèle. Bref, j’ai un feed-back très positif», conclut Laurine.

Une première, donc, mais qui pourrait bien en appeler d’autres. «Il s’inscrit dans un week-end chargé avant la rentrée, avec le Fun um Glacis, etc.», relève le directeur de Luxexpo. «Mais il y a clairement de la place pour tout le monde, le public s’y retrouve. Nous ferons bien sûr un débriefing, mais la première impression est bonne». D’ailleurs, Julien, tout sourire dans les allées, nous glissait: «Je reviendrai pour les prochaines éditions.»

(L'essentiel/Jean-François Colin)