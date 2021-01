ArcelorMittal investit 200 millions d'euros

La crise sanitaire est venue l'an dernier s'ajouter à des difficultés auxquelles ArcelorMittal devait déjà faire face. Aux surcapacités mondiales d'acier et à la hausse des prix des matières premières, se sont rajoutées une baisse de l'activité dans des secteurs clés comme la construction ou l'automobile et des commandes en berne. «C'est devenu un problème structurel», a résumé ce jeudi Roland Bastian, Head of Country du géant de la sidérurgie au Luxembourg. Avec, en conséquence, un accord tripartite validant la suppression de 536 postes d'ici 2025, ramenant les effectifs à 3 000 salariés.

En parallèle, 165 à 205 millions d'euros d'investissement sont annoncés dans les usines de Belval, Differdange, Rodange et Bissen pour le développement de nouveaux produits et la maintenance et le renouvellement des outils et équipements. «L'objectif est d'assurer la pérennité de la sidérurgie au Luxembourg, où aucune fermeture de site n'est prévue», a souligné Roland Bastian. Le sidérurgiste, engagé dans une réduction de ses émissions de CO2 avec la neutralité visée d'ici 2050, lance aussi un projet d'usine de production de biogaz pour alimenter, dans un premier temps, son usine de Rodange. Un projet à «environ 15 millions d'euros» mené avec des partenaires comme Enovos.

La crise actuelle oblige aussi le groupe à revoir son projet de déménagement de son siège social au Kirchberg. La suppression de postes administratifs conduit à «une diminution du besoin de place disponible», annonce Roland Bastian. «On cherche donc un partenaire pour assurer l'occupation et le financement de ce futur bâtiment».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)