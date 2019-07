Les Sofitel et les Novotel changent de propriétaire

Société réputée pour sa discrétion mais acteur incontournable de l'immobilier, Batipart vient de réaliser un grand coup sur le marché luxembourgeois en acquérant certains des hôtels les plus emblématiques du pays, propriétés jusqu'alors du groupe Accor: les deux Sofitel, les deux Novotel et le Novotel Suites, sans oublier 14 000 m² de bureaux loués à la BEI et la banque Pictel, rien que ça!

Prévus pour 2020, le futur Mama Shelter actuellement en construction au Kirchberg et un immeuble de 10 000 m² de bureaux passent également sous leur giron. Un investissement d'envergure qui marque la volonté du groupe basé au Luxembourg de peser dans le secteur de l'hôtellerie.

L'année prochaine, Batipart disposera ainsi de 1 000 chambres à travers le pays, soit un cinquième de la capacité hôtelière du Luxembourg et de 24 000 m² de bureaux.

(th/L'essentiel)