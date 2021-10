Un policier inculpé pour coups et blessures

Suite à une altercation entre des passants et la police grand-ducale dans les rues autour du Palais grand-ducal, une personne avait été grièvement blessée au visage, par un agent de police, dans la nuit du 22 au 23 juin dernier.

Ce dernier a été identifié après une enquête et «vient d'être présenté au juge d'instruction compétent qui l’a inculpé pour coups et blessures volontaires, et qui l’a placé sous contrôle judiciaire», a indiqué jeudi, le parquet de Luxembourg, dans un communiqué.

Début juillet, l'Inspection générale de la police (IGP) avait lancé un appel à témoins en indiquant: «Toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête ou en possession d’enregistrements ou de matériel vidéo des scènes qui s’y sont déroulées, ainsi que toute victime potentielle, est invitée à se manifester».

Dans son communiqué, le parquet a rappelé «que toute personne visée par une enquête ou une procédure pénale est présumée innocente, tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente».

(L'essentiel)