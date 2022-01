Un chauffeur de bus attaqué à Esch-​​sur-​​Alzette

Trois jeunes hommes ont attaqué et blessé un chauffeur de bus à la gare routière d'Esch-sur-Alzette, boulevard Kennedy, vers 21 heures, mardi soir. Non identifiés, les auteurs de l'agression ont pris la fuite, juste après avoir commis leur méfait, indique la police, mercredi. Le mobile de l'agression n'a pas été précisé.

Le conducteur du bus a été pris en charge par les ambulanciers et transporté à l'hôpital. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver les agresseurs. L'un d'entre eux est grand et de corpulence mince. Il portait un couvre-chef de la marque Lacoste et une veste kaki au moment de l'agression. Une enquête a été ouverte.

(L'essentiel)