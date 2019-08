Un avion Air France a dû atterrir en urgence

Un avion Air France reliant Moscou à Paris a dû procéder à un atterrissage d'urgence ce mardi en fin de matinée, indique Flight Radar 24, qui affiche des informations en temps réel sur le vol d'avions commerciaux.

L'information a été confirmée par Air France, qui ajoute sur Twitter que «l'équipage du vol #AF1145 a décidé de se dérouter par précaution vers Luxembourg, suite au déclenchement d'une alarme et conformément aux procédures du constructeur et aux consignes de la compagnie. L'avion a atterri normalement et repartira après les vérifications nécessaires».

Contactée, la compagnie française indique que «l'alarme s'est déclenchée au niveau du système de freinage, ce qui n'a pas lieu d'être en vol. Il s'agit peut-être d'un problème électrique. Les équipes de maintenance ont effectué les vérifications nécessaires». L'avion devrait repartir ce mardi en début d'après-midi.

URGENT - Le vol #AF1145 reliant #Moscou à #Paris vient de déclarer une urgence absolue et a envoyé des signaux de détresse. L'A319 d'#AirFrance a changé sa trajectoire. Raison non communiquée pour le moment. Informations à venir. (Flight Radar 24) #Airbus #meydey pic.twitter.com/tqeIGqppaO — La Plume Libre (@LPLdirect) August 20, 2019

