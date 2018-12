Ils étaient tous «plus chauds que le climat»

«On est plus chauds que le climat»! Tel était le slogan des manifestants présents à la marche pour le climat à Luxembourg-Ville, ce samedi après-midi.

«La Terre est en danger depuis des lustres et au niveau politique ça ne bouge pas du tout. Nous sommes ici pour leur montrer que nous pensons à l’avenir ainsi qu’aux générations qui viendront après nous», explique Tom, 25 ans, manifestant à la marche. «Chaque geste individuel aidera à avancer et à améliorer la situation. Mais nous comptons notamment sur les actions européennes. Le changement climatique est une cause urgente», ajoute son amie Claire, 24 ans.

Malgré les conditions météorologiques rudes, ils étaient environ 1 500 à marcher du parking Glacis jusqu’à la Chambre de députés. Les manifestants sont sortis munis de sifflets et même des casseroles, tout pour faire un maximum de bruit et attirer l’attention des passants. Des pancartes étaient également au rendez-vous.

L'alarme du climat

«Nous exigeons que le gouvernement luxembourgeois et l’Union européenne adoptent l’objectif de 58% de réduction des gaz à effet de serre d’ici 2030. Nous comptons aussi sur une vraie justice climatique et sociale au niveau planétaire», a rappelé Brice, un des organisateurs de la marche, devant la Chambre de députés où la foule de manifestants s’était réunie. «Le financement public pour la transition écologique via la politique de la Banque Centrale européenne est une urgence qu’on ne peut plus repousser», a-t-il ajouté.

Après avoir déclenché «l’alarme du climat», les manifestants ont tenu une minute de silence en hommage des victimes du changement climatique. Une «Agora citoyenne» a eu lieu par la suite, où 120 secondes de parole étaient accordées à ceux qui souhaitaient s’exprimer sur le sujet.

(Ana Martins/L'essentiel)