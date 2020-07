Le DP œuvre en coulisse sur le télétravail

Pour le Parti démocratique (DP), l’heure était au bilan ce lundi. Un bilan des réalisations, forcément, de l’instauration de la gratuité dans les transports publics en passant par le 26e jour de congé, le 9 mai férié ou encore le compte-épargne temps dans la fonction publique. Les affaires courantes. Mais très vite la crise et le coronavirus ont pris le dessus. Parce que les dernières semaines ont chamboulé le quotidien, aussi, du parti.

«On s’est réorganisés, on a adopté la visio, et ça a très bien fonctionné. Nous avons pu faire toutes les réunions de commission à distance, assurer tous les votes nécessaires. Et cela va rester, nous n’allons pas revenir à 100% au modèle d’avant», confie Gilles Baum, chef de fraction DP à la Chambre. Ce qui lui fait dire, d’ailleurs, que globalement le télétravail pourrait se faire une place plus grande à l’avenir au Luxembourg.

«Instaurer un cadre légal pour le rendre possible»

Pour Gilles Baum, le télétravail des résidents comme des frontaliers est «un instrument qui améliore les conditions de vie et de travail». «Tout le monde était réticent, disait que c’était impossible à mettre en place. Et puis à partir du 18 mars, avec le confinement, ça s’est fait très facilement. En installant de nouvelles méthodes, on peut en tirer de très grands bénéfices», insiste le représentant du parti. Il confirme même que Pierre Gramegna, ministre DP des Finances, a entamé des consultations avec ses homologues français, belges et allemands sur la question. L’idée d’un jour de télétravail par semaine, pour les frontaliers français, serait même défendue.

«Ce sera ensuite une négociation au sein des entreprises, c’est plus simple pour certaines que pour d’autres, mais nous souhaitons instaurer un cadre légal clair pour le rendre possible, et qu’il y ait un intérêt, notamment fiscal, pour tout le monde», développe Gilles Baum. Cette question du télétravail, associée à la qualité de vie plus globale, sera au centre des travaux à la rentrée, confie le DP. Parmi les autres priorités, la consommation et la production locales, la décentralisation de l’économie et des services étatiques, la digitalisation et l’optimisation des services de santé. Sur fond de Covid-19, toujours.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)