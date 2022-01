21 000 résidents de 50 ans et plus non vaccinés

La semaine passée, le Premier ministre, Xavier Bettel, a annoncé l’intention de mettre en place l’obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. Quelle est la portée exacte de cette mesure, au regard des différentes données statistiques?

Si l’on se réfère aux dernières données démographiques du Statec, remontant au 1er janvier 2021, 219 065 résidents sont âgés d'au moins 50 ans, soit 34,5 %, de l’ensemble de la population du Luxembourg.

73,5% des patients atteints

D’après les derniers chiffres de l’ECDC (European Center for Disease Prevention and Control), datant du 21 janvier, près de 10% (9,83%) des personnes de cette tranche d'âge ne sont pas vaccinées, ce qui représente plus de 21 000 résidents. Ils sont ainsi plus de 90% à présenter un schéma vaccinal complet, avec ou sans dose de rappel, alors que pour l’ensemble de la population résidente, ce pourcentage est de 75,5%.

Sur les 945 personnes décédées du Covid au Luxembourg, depuis le début de la pandémie, 931 avaient 50 ans ou plus, soit un taux très élevé de 98,5%, selon le ministère de la Santé. Par contre, seulement 12,8% des infections actives au 23 janvier concernent des résidents de 50 ans et plus.

Depuis le début de la pandémie, les personnes âgées de plus de 50 ans ont représenté 73,5% des patients atteints de Covid hospitalisés en soins normaux, et même 80% de ceux hospitalisés en soins intensifs, d'après les données fournies par le ministère de la Santé.

(L'essentiel/ Jean-François Colin)