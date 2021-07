La Route du Vin 2021 également annulée

Comme l'année dernière, le semi-marathon de la Route du Vin n'aura pas lieu en 2021. «La situation actuelle ne nous permettant malheureusement pas encore de planifier et mettre en place sereinement une manifestation d’une envergure telle que la ING Route du Vin, nous n’avons pas d’autre choix que d’annuler l’édition de cette année», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

«Même si cette annulation représente une grande déception, notre volonté de développer et faire progresser la ING Route du Vin pour en faire une grande fête populaire n’en est pas ébranlée!», poursuit le texte. La prochaine édition est déjà programmée pour le 25 septembre 2022, avec un parcours modifié et de nouvelles courses sur 5 et 10 kilomètres.

(L'essentiel)