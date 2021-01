Le Luxembourg financera 7 lignes vers la Belgique

«Pour les zones non desservies par l'ossature ferroviaire et qui représentent un flux transfrontalier "significatif", il est nécessaire d'organiser un transport public routier», a indiqué Philippe Henry, ministre wallon de la Mobilité, ce lundi lors d'une commission au parlement wallon. «Le réseau de transports en commun luxembourgeois RGTR est en plein redéploiement et une nouvelle offre sera mise en œuvre d'ici septembre 2021 sur sept liaisons transfrontalières gratuites, entièrement financées par le Grand-Duché».

«Le ministère luxembourgeois des Transports a présenté ces différentes améliorations le 22 octobre 2020 aux communes de la province de Luxembourg», a encore ajouté le ministre . «Ce nouveau réseau sera progressivement étoffé par les liaisons express complémentaires financées par la Wallonie, soit en correspondance ferroviaire à Arlon, soit direct selon le potentiel identifié».

Sur son compte Facebook, ce mardi 12 janvier 2021, le ministre Philippe Henry a précisé les trajets des six nouvelles lignes de bus entre le Luxembourg et Belgique. Une septième liaison reliera également Mont-Saint-Martin, en France, à Luxembourg-Ville, en passant par Athus et par Aubange, en Belgique.

- Ligne 130 : Bastogne – Ettelbruck

- Ligne 161 : Bastogne – Marnach

- Ligne 173 : Saint-Vith – Troisvierges

- Ligne 703 : Mont-St-Martin – Athus - Aubange – Luxembourg (Monterey)

- Ligne 801 : Messancy – Luxembourg (Sud)

- Ligne 901 : Martelange – Luxembourg (Étoile)

- Ligne 950 : Arlon – Ettelbruck

(fl/L'essentiel)