Davantage d’accidents mais moins de victimes

Le bilan de la sécurité routière s’est globalement amélioré en 2019, en comparaison avec l’année précédente, a indiqué mercredi le ministère de la Mobilité. Les services compétents ont compté 988 accidents l’année dernière au Luxembourg, soit une hausse de 4% en un an, mais le nombre de décès est passé de 36 à 22 (-39%). Les statistiques sur les blessés graves suivent la même tendance, passant de 273 à 248 (-9%). «Ce sont des chiffres sont nous pouvons nous réjouir, mais si chaque mort est un mort de trop», a indiqué François Bausch, ministre de la Mobilité.

Le nombre de tués est le plus bas jamais enregistré au Luxembourg, mais il reste supérieur aux objectifs fixés par l’UE en 2009, qui espère compter «seulement» 16 tués en 2020. Cela semble mal parti, puisque depuis le début de l’année, déjà 17 personnes ont perdu la vie sur les routes du Grand-Duché, d’après le ministre. «Mais il s'agit d'un chiffre brut, qui pourrait être corrigé à l'avenir s'il s'avérait que l'une des victimes avait fait un malaise ou qu'il s'agissait d'un suicide», précise Bausch.

La vitesse reste un facteur important

Les automobilistes restent de loin les usagers le plus souvent victimes des dangers de la route. Ils concentrent 16 des 22 victimes, le reste se répartissant entre les motos de plus de 125 cm³ (trois morts), les piétons (deux morts), le dernier décès étant le conducteur d’un deux-roues de moins de 50 cm³. La répartition est un peu moins déséquilibrée en ce qui concerne les blessés grave, puisque les automobilistes représentent 49% des cas, contre 19% pour les motards, qui sont nettement moins nombreux sur les routes.

À noter que trois des personnes mortes sur la route l’an dernier ne portaient pas de ceinture de sécurité. La vitesse reste un facteur important, en cause dans 59% des accidents mortels et 31% de ceux ayant provoqué des blessés graves. L’alcool et les drogues interviennent dans respectivement 41% et 18% des décès, soit davantage que les comportements dangereux (14%), sachant qu’un même accident peut concerner plusieurs catégories.

Surtout par temps sec

Désormais, près d’un tiers (32%) des morts ou blessés graves sur la route habitent en dehors du Luxembourg. «Cela est lié au nombre de personnes qui viennent chaque jour travailler dans le pays», explique François Bausch, qui estime qu’il n’y a «pas un pays où les automobilistes roulent mieux». Les routes les plus dangereuses sont les axes interurbains, qui tuent largement plus (72%) que les centre-ville et les autoroutes (14% chacun).

Enfin, contrairement aux idées reçues, la majorité des accidents graves et mortels se produisent par temps sec (55%). Les autres surviennent essentiellement par temps humide (41%), sachant qu’un seul blessé grave est à déplorer par temps de neige. La lutte contre l'insécurité routière «ne doit pas faire l'objet de relâchement», conclut François Bausch, qui évoque les nouveaux outils, comme les radars-tronçons et les futurs radars feux tricolores.

