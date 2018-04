140 millions pour rénover le Domaine thermal de Mondorf

L'État luxembourgeois va investir 140 millions d'euros pour redonner un coup de jeune au Domaine thermal de Mondorf-les-Bains. Et pour cause, les bâtiments qui datent de 1985 ont considérablement vieilli. «Ils ne sont plus aux normes, notamment au niveau énergétique. La façade, les toits, les murs ont réellement besoin d'un lifting», confie Paul Hammelmann, le président du conseil d'administration du Domaine.

Outre les bâtiments, toute l'infrastructure destinée aux cures sera également rénovée. «Les cabines seront refaites ainsi que les vestiaires, tout comme d'ailleurs ceux de la partie wellness-fitness». La piscine thermale, la piscine extérieure et la piscine thérapeutique seront concernées par cette opération d'envergure. «Le carrelage sera changé à l'instar du système de traitement des eaux un peu obsolète. Il existe aujourd'hui des systèmes plus performants et modernes».

Le Domaine thermal restera ouvert pendant la durée des travaux, mais fonctionnera au ralenti. «En tant qu'acteurs sociaux du pays, nous n'avons pas voulu licencier le personnel. Je m'étais d'ailleurs engagé devant lui à ce sujet», souligne Paul Hammelmann. Et ce dernier de préciser qu'un bâtiment sera construit en lieu et place de l'ancienne piscine communale, «pour y poursuivre les activités cures qui ne pourront se faire à l'endroit habituel». Une fois tous les travaux achevés, ce bâtiment «sera utilisé pour de nouveaux traitements (orthopédie, école du dos)».

(Gael Padiou/L'essentiel)