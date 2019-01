Les jeux de hasard ont encore fait recette en 2018

Les ventes de jeux de hasard continuent à bien se porter. Le chiffre d’affaires de la Loterie nationale a progressé de 2,75% entre 2017 et 2018, à 104,3 millions d’euros, a-t-elle indiqué ce lundi dans un communiqué. La traditionnelle locomotive, EuroMillions, a cette fois connu une année «en demi-teinte», avec des ventes en baisse 3%. «Malgré un début prometteur avec un jackpot de 177 millions en février et en dépit de deux événements "Super Jackpot" de 130 millions en avril et en septembre, les cycles de jackpot ont été assez courts, suscitant moins d’engouement que les années précédentes», justifie la Loterie.

Les jeux à gratter se sont, eux, plutôt bien tenus. Portés par «un renouvellement de l’offre» et trois nouveaux jeux, les résultats des «Rubbel» ont progressé de 15% sur un an. Ils avaient atteint 21,2 millions d’euros en 2017. «Le ticket phare, le Piccobello, reste le moteur de la gamme, et les tickets à offrir comme le calendrier de Décembre et le paquet de chance ont également été plébiscités en fin d’année», relève la Loterie.

«Le Lotto, jeu historique au Luxembourg, reste stable grâce à une communauté de joueurs dont la fidélité est à l’épreuve du temps», complète l’institution. Le jeu Zubito voit ses ventes diminuer de 8% . «Les terminaux de jeu illégaux, toujours en expansion, continuent cependant d’influencer négativement les résultats de l’offre légale de la Loterie Nationale», estime-t-elle. L’offre illégale serait également en cause dans le net repli, -43,5%, observée sur les paris sportifs Oddset.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)