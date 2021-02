De plus en plus de lycéens ont des idées suicidaires

«Une tendance effrayante». Claude Meisch, le ministre de l'Éducation nationale, a indiqué ce vendredi matin que les contacts entre les services psychologiques des lycées et les jeunes qui ont pensé mettre fin à leurs jours ont progressé de 15% par rapport à la même période l'an dernier, c'est-à-dire avant la pandémie.

Le Centre d'information et de prévention (CIP)informe et sensibilise sur le suicide. Il peut aussi aider à trouver de l'aide pour les personnes dépressives ou suicidaires, et pour leurs proches. Plus d'informations sur le site Internet du CIP: www.prevention-suicide.lu

«La pandémie pèse très lourd sur le moral des jeunes, dans le sens où ils sont privés de contacts sociaux, a expliqué Claude Meisch lors de sa conférence de presse. De plus, ils ne peuvent pas se faire leurs propres expériences ni se rendre au-delà des frontières du Luxembourg, afin de savoir ce qu'ils vont faire de leur vie».

Améliorer le bien-être des élèves

Afin de remédier à cela, le gouvernement indique avoir mis en place un ensemble de mesures destinées à améliorer le bien-être des élèves. Ainsi, une helpline (8022-9393) propose une aide et une écoute psychologique pour les enfants et adolescents en «situation de stress, de conflits et de surmenage».

En outre, les enfants et les jeunes sont encouragés à parler du virus et de leur situation par rapport à la pandémie, avec des leçons Covid/Bien-être, dans le cadre de la branche Vie et société. De plus, il est prévu un «Covid-Tutoring» à l'enseignement secondaire. Un aide-mémoire a ainsi été créé pour les enseignants, pour leur permettre d'avoir des entretiens individuels avec leurs élèves, pour se renseigner sur leur situation, au niveau personnel et scolaire.

